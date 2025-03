Pinamonti: «All’Inter aspettative basate sul niente, felice di aver fatto ricredere i tifosi del Genoa»

Le parole di Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, sulla sua avventura in rossoblù ed il passato con l’Inter. Tutti i dettagli

Andrea Pinamonti ha parlato a SportWeek della sua avventura al Genoa e del passato all’Inter.

RITORNO AL GENOA – «Sono tornato per far cambiare idea a coloro che me ne avevano dette di tutti i colori. Oggi posso dire di essere felicissimo di essere di nuovo a Genova, consapevole di essere un altro giocatore rispetto alla prima volta. C’è voluto un po’ per cambiare il mio rapporto coi tifosi, per cancellare certi giudizi. Meglio: pregiudizi. C’è voluto l’impegno che metto in ogni partita. Ora allo stadio gridano il mio nome e in città mi fermano per farmi i complimenti».

INTER – «Quando esordisci così giovane è bello, però si creano delle aspettative basate sul niente. Ho iniziato un giro di prestiti che da una parte mi ha aiutato a uscire dalla comfort zone dell’Inter, dall’altra mi ha impedito di continuare a far parte di un progetto al cui interno avrei potuto crescere, sfruttando la presenza di tanti compagni forti».