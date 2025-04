Pinamonti, come si comporterà il Sassuolo considerando la promozione in Serie A? Occhio a quelle tre big

Pinamonti, cosa farà il Sassuolo visto il ritorno in Serie A? Tre squadre sono su di lui, ma i neroverdi valuteranno la situazione

Una cosa è certa: Andrea Pinamonti non verrà riscattato dal Genoa. Dall’altra parte il Sassuolo farà le sue valutazioni: è appena ritornato in Serie A e ha la necessità di avere un centravanti che possa portare la squadra ad una salvezza tanto tranquilla quanto importante per la società neroverde.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Si Gonfia La Rete, sull’attaccante potrebbero esserci i concreti interessi di Napoli, Lazio e Roma: squadre che hanno bisogno di un centravanti per completare l’intero reparto.