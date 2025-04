Pinamonti, rivincita personale con il Sassuolo? La decisione tra il riscatto (del Genoa) e la promozione in Serie A - Calcio News 24

Pinamonti ritorna al Sassuolo prendendosi la sua rivincita personale dopo due anni fallimentari? Ecco l’indiscrezione in ottica calciomercato

Considerando la promozione in Serie A, il Sassuolo è fortemente intenzionato a costruire una squadra importante per riuscire a consolidare la categoria salvaguardando le sue tradizioni: una rosa tanto giovane quanto affamata per sfornare sempre più talenti.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Sassuolo potrebbe pensare a trattenere Andrea Pinamonti per riuscire a consolidare la categoria e rinforzare ulteriormente l’attacco.