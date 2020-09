Pinamonti: «Voglio convincere Conte che posso dare il mio contributo all’Inter» – VIDEO

Andrea Pinamonti ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’idoneità sportiva ottenuta al CONI: le sue parole

Andrea Pinamonti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti dopo l’idoneità sportiva ottenuta al CONI questo pomeriggio. L’attaccante tornerà all’Inter dopo l’anno passato al Genoa.

«Le visite mediche sono andate bene, sono contento di questo. Ora si pensa a lavorare sul campo. Il mio obiettivo è quello di fare bene ogni anno e continuare a crescere. Voglio dare il massimo per tutti. Restare all’Inter? Il mio obiettivo è migliorare, bisognerà vedere e parlare con il mister e la società. Io sicuramente darò il massimo per convincere tutti a far vedere che posso dare il mio. Domani si inizia ad allenarsi. Se ho parlato con Conte? No, sono arrivato oggi da Genova ed è stata una giornata impegnativa».