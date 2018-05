La Juventus vince lo Scudetto ed è festa per la Vecchia Signora: Carlo Pinsoglio interviene in una diretta Instagram di Paulo Dybala e provoca il Napoli

Carlo Pinsoglio ha vinto il suo primo Scudetto a pochi giorni di distanza dalla sua prima Coppa Italia. Il terzo portiere della Juventus è anche un tifoso juventino doc, oltre a essere cresciuto nelle giovanili della Juve e aver respirato bianconero praticamente dalla nascita. Nello spogliatoio dei piemontesi è una figura fuori dall’ordinario come tutti i terzi portieri e lo si è notato durante i festeggiamenti della Juventus. Mentre Paulo Dybala era in diretta su Instagram, l’ex del Pescara è partito con un coro che non ha fatto molto piacere ai tifosi del Napoli.

Pinsoglio ha iniziato a intonare un coro che anni fa hanno adottato i fan del Napoli e quindi se ne è appropriato a mo’ di provocazione. Ha iniziato a cantare “Un giorno all’improvviso” sostituendo – ovviamente – il Napoli con la Juventus. È però una sua frase a scatenare gli azzurri, poco prima di cantare Pinsoglio afferma: «Oh com’è che dicevano sempre i napoletani?». Il riferimento ai partenopei non poteva essere più diretto. Quella di Pinsoglio è una storia particolare dato che ha vinto lo Scudetto dopo due retrocessioni di fila in Lega Pro da portiere titolare di Livorno e Latina.