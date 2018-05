Festa Scudetto Juventus, col Verona doppia celebrazione: il settimo titolo di fila in Serie A e anche l’addio al calcio di Gigi Buffon

La Juventus ha vinto lo Scudetto ma ancora non è stata festa grande a Torino. Nella serata di ieri solamente meno di un migliaio di tifosi hanno affollato le strade del centro, per le celebrazioni vere e proprie si aspetterà sabato. La Juve giocherà alle 15 contro il Verona all’Allianz Stadium e poi potrà essere premiata sul terreno di gioco torinese di fronte al suo pubblico. Sarà anche l’ultima occasione per salutare Buffon in quanto giocatore della Juve, non è ancora certo il ritiro del portiere ma Juventus-Verona sarà con molta probabilità la sua ultima partita in Serie A.

Oltre alle lacrime per l’addio di Buffon, ci sarà spazio anche per la festa Scudetto. I tifosi potranno tornare a riempire le strade di Torino e la Juve girerà per il centro con un pullman scoperto. Porterà in giro non solo lo Scudetto ma anche la Coppa Italia, una doppietta che ormai è diventata abitudine per i bianconeri, al quarto “double” di fila. Appuntamento sabato 19 maggio: prima Juve-Verona con l’addio a Buffon, poi la premiazione sul terreno di gioco e infine la festa per le vie di Torino. Poi sarà vacanza, tranne per quei fortunati che potranno godersi il Mondiale.