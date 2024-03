Pinto, sfuma il Newcastle? I Magpies pensano ad un altro profilo

Sfuma il Newcastle per Tiago Pinto? Dopo l’avvicinamento dei giorni scorsi gli inglesi ora ragionano su un altro profilo portoghese

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile approdo di Tiago Pinto al Newcastle: il direttore sportivo, fresco di addio alla Roma, aveva avuto alcuni contatti con gli inglesi, che ha perso Dan Ashworth, prossimo al trasferimento allo United. Lo stesso Tiago si era sbilanciato in una recente intervista, dicendo: «Se un grande club come il Newcastle chiede di parlarti, non puoi che essere interessato. Conosco bene la storia del club, in Portogallo sir Bobby Robson era una grande personalità. Il lavoro della nuova proprietà è impressionante: grazie a una strategia intelligente sono passati dalla lotta per non retrocedere alla Champions, c’è un potenziale enorme. Non so se l’interesse sia vero o meno, ma chi direbbe di no a un progetto del genere?».

Come riportato dal Times però, i Magpies hanno individuato un altro profilo per il ruolo, portoghese anche lui: si tratta di Rui Braz, 45 anni e attualmente al Benfica dal 2021, dove ha piazzato alcune cessioni da record, come Enzo Fernandez e Darwin Nunez.