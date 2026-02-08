Pio Esposito da sogno, festeggia anche Gattuso: è favoloso

Francesco Pio Esposito continua a stupire e sorprendere, come dimostrato dall’ultima news tutt’altro che scontata.

Francesco Pio Esposito è un calciatore di grande talento, una giovane promessa del calcio italiano e internazionale che ha tutte le caratteristiche giuste e adatte per diventare un grande campione.

Con i giudizi non si deve assolutamente esagerare, specialmente perché mettergli troppe pressioni addosso potrebbe sortire l’effetto opposto di quell odesiderato, come capitato molte volte con tanti altri calciatori. Il centravanti italiano in forze attualmente all’Inter, comunque, non si lascia andare a facili entusiasmi e continua il suo percorso di crescita in nerazzurro, consapevole che ha ancora molto lavoro da fare per raggiiungere veramnete il top del calcio in Italia e in Europa.

In ogni caso, nonostante questo, possiamo dire che l’attaccante che l’anno scorso ha giocato in Serie B allo Spezia stia vivendo un autentico momento di grazia. Il che è una splendida notizia, se non altro perché è arrivato l’ennesimo giudizio positivo nei suoi confronti da parte di un ex grandissimo talento e campione.

Inter, che elogio per Esposito: i dettagli

Francesco Pio Esposito elogiato ancora una volta. Stavolta tifosi, appassionati e addetti ai lavori non c’entrano davvero niente, perché il giudizio estremamente positivo è avvenuto da parte di un ex calciatore che a Milano è conosciuto veramente molto bene oltre che ricordato con estremo affetto. Stiamo parlando di Adriano, il bomber che ha fatto sognare milioni di tifosi dell’Inter nei primi dieci anni del ventunesimo secolo.

Intervistato dal giornalista Gianluca Rossi, conosciuto specialmente per il suo ruolo a TeleLombardia, direttamente dal villaggio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 a casa Brasile ha espresso parole veramente speciali nei confronti di Esposito. Quando gli è stato chiesto se secondo lui Esposito ha l’effettiva possibilità di diventare un grande attaccante, ha dichiarato: “Secondo me sì. C’è ancora tanto da lavorare. Speriamo possa continuare così”.

Si tratta di uno straordinario attestato di stima, anche perché arriva da un atatccante che i tifosi dell’Inter ricorderanno ancora oggi con estremo affetto. Purtroppo non è riuscito a incidere all’interno del calcio che conta come avrebbe potuto e voluto, ma rimane il fatto che stiamo parlando di un attaccante tutt’altro che dimenticato dalle parti di Appiano Gentile. Per quanto, va ricordato anche questo, le cose sono andate all’esatto contrario di come il centravanti brasiliano in primis avrebbe desiderato andassero. In ogni caso, queste parole spese per un giocatore nerazzurro non possono di certo passare inosservate. Questo è sicuro.