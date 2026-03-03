Pio Esposito Inter, l’Arsenal ci prova! Telefonata ad Ausilio: perentoria la risposta arrivata da Viale della Liberazione

Pio Esposito Inter, l’Arsenal ci prova! Telefonata ad Ausilio: la risposta arrivata da Viale della Liberazione. La posizione del club nerazzurro

Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 dell’Inter, sta vivendo una stagione da protagonista e ha catturato l’attenzione di numerosi club, tra cui l’Arsenal. Durante la sfida di Champions League contro i Gunners, Esposito ha impressionato l’allenatore Mikel Arteta con una prestazione brillante, che ha portato il tecnico spagnolo a parlarne con il direttore sportivo Andrea Berta. Dopo il match, Berta ha subito contattato Piero Ausilio, ds dell’Inter, per saperne di più sul futuro del giovane centravanti.

Tuttavia, la risposta dell’Inter è stata chiara e perentoria: Esposito non è in vendita. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nonostante l’interesse delle squadre della Premier League, i nerazzurri considerano il 20enne come un pilastro per il futuro e intendono blindarlo. Il giovane attaccante, che ha firmato un contratto fino al 2030 con uno stipendio di circa 1 milione di euro a stagione, ha visto la sua importanza crescere nelle ultime settimane, complice l’infortunio di Lautaro Martinez. Esposito ha già messo a segno 7 gol in stagione e punta a raggiungere la doppia cifra. Molto probabile che il club di Viale della Liberazione decida di rivedere al rialzo il suo stipendio al termine della stagione.

Con il mercato che si avvicina, l’Inter non ha intenzione di cedere Esposito, considerando che il suo valore è destinato a crescere ulteriormente. Nonostante le offerte provenienti dall’estero, il club milanese ha deciso di investire nel giovane talento, forte della sua visione a lungo termine. Esposito ha dimostrato grande maturità, apprezzando il percorso che lo ha portato a diventare una risorsa fondamentale per la squadra.

Ora, Esposito è pronto a continuare a dimostrare il suo valore, con la speranza di chiudere la stagione nel migliore dei modi, puntando a un posto da titolare fisso. Con il supporto di Lautaro e l’affetto della famiglia, il giovane attaccante è solo all’inizio di un percorso che potrebbe rivelarsi straordinario per la sua carriera.