Spezia, Francesco Pio Esposito: «Ho un forte legame con i miei fratelli, ecco dove voglio arrivare con lo Spezia»

L’attaccante dello Spezia, Francesco Pio Esposito, ha parlato in un’intervista con il quotidiano La Nazione del suo rapporto con il club ligure dove si sta affermando come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e del suo rapporto con i fratelli Salvatore, suo compagno allo Spezia, e Sebastiano, attaccante dell’Empoli. A seguire le sue parole.

SPEZIA – «Per me è un grandissimo orgoglio essere così considerato, credo sia il frutto del lavoro svolto in questi anni, passando anche da momenti bui. Determinante il contributo di mister D’Angelo che mi ha dato grandissima fiducia fin dal primo momento, quest’anno lo sto ripagando».

RAPPORTO CON I FRATELLI – «Con i miei fratelli abbiamo sempre avuto un forte legame, ci siamo sempre fatti forza l’uno con l’altro. I nostri genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla, insegnandoci il valore dei sacrifici fatti. Sono sempre stati super presenti, in genere vengono un week-end a Spezia e un altro a Empoli a seguire Sebastiano. Se non avessi fatto il calciatore? Sarei stato un ultras (ride NdR), sono molto fissato con i cori dei tifosi di tutte le squadre. Qui, peraltro, ho conosciuto molti ragazzi della curva«».

SERIE A – «Ci ho creduto fin dal primo secondo perché siamo una squadra che può vincere tutte partite, non ho mai avuto paura di dirlo e lo ripeterò sempre. Mi piacerebbe fare tanti gol quanti ne servirebbero per andare in Serie A».