Pioli a Milan TV: «Contro l’Atletico dobbiamo alzare il nostro livello»

Alla viglia del match contro l’Atletico Madrid, Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan Tv, ecco cosa ha detto

Alla viglia del match contro l’Atletico Madrid, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan Tv, ecco cosa ha detto:

PRESTAZIONI – «Le prestazioni sono state positive sicuaramente, le difficoltà che abbiamo incontrato testimoniano la difficoltà del campionato italiano ma ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo vinto partite difficili, giocando bene atraverso una buona qualità ma soprattutto una bella mentalità che ci permette di stare in campo con una buona concentrazione per 95′. Adesso pensiamo alla partita di domani sera, perchè è chiaro che la prima partita in Champions non abbiamo avuto un risultato positivo e domani sera è una partita importante, dobbiamo alzare il nostro livello».

COME AFFRONTARE LA SFIDA «Siamo stati molto bravi a valutare le nostre prestazioni a cercare di migliorare gli aspetti già positivi e a non commettere più gli errori che abbiamo commesso a Liverpool e che ci sono costati, domani affronteremo una squadra pronta matura e brava a capitalizzare ogni errore dell’avversario, quindi dovremmo fare una prestazione molto attenta».

TIFOSI – «I tifosi ci stanno dando un sostegno incredibile, sarà così anche domani sera e noi dobbiamo approfittare di questa situazione per prendere energia da buttare sul campo, è chiaro che siamo giovani in questa competizione ma puoi sopperire tramite le idee, l’organizzazione e tramite l’entusismo e questo ce lo daranno anche i nostri tifosi».