Conferenza stampa Pioli: «Giroud out con la Lazio. Ibra va gestito mentre sul rinnovo di Kessie...»

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico del Milan alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio. Queste le sue parole.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

SOSTA – «È stata una sosta abbastanza buona, non ci voleva l’infortunio di Krunic. Arriva un momento della stagione in cui saremo impegnati ogni 3 giorni. Krunic non ci sarà come non ci sarà Giroud, sono due settimane che è fermo, lo rivedremo lunedì».

IBRAHIMOVIC E KESSIE – «Stanno bene e sono disponibili per giocare domani».

IBRAHIMOVIC – «Ibra è un grande, sa benissimo quali sono le sue condizioni e sa che 4 mesi lontano dai campi sono tanti. Ha lavorato da mattina a sera per recuperare da questo infortunio. Adesso sta bene, nessuno del Milan può giocare tutte e 7 le partite che ci aspettano nei prossimi 21 giorni. Non è ancora al meglio, ovviamente va gestito. Mi auguro che possa avere la continuità che gli è mancata lo scorso anno».

RINNOVO KESSIE – «È una situazione che riguarda il club e l’agente del giocatore, io con Franck parlo solo del campo. Lo vedo positivo, sereno e concentrato».