Pioli e la voglia di Europa League: «La Fiorentina se la merita»

Visti i contenziosi del Milan, la Fiorentina potrebbe prendere parte alla prossima Europa League e mister Pioli è entusiasta dell’ipotesi

L’ottavo posto in classifica non ha permesso alla Fiorentina di conquistare il pass per l’Europa League, che, però, adesso, potrebbe arrivare comunque. Mister Stefano Pioli ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: «Ci sono delle regole e vanno rispettate. Sarei davvero contento se giocassimo la prossima Europa League perchè credo che la Fiorentina, in quanto squadra e società, se la sia meritata. Sarebbe un bel premio per una proprietà che è sempre stata seria ed attenta».

Poi il discorso si sposta, inevitabilmente, su questioni di calciomercato: «Se temo di perdere i big? La società, ogniqualvolta ha parlato, ha sempre dimostrato serietà e coerenza. Il mercato è ancora lungo, ma sono tranquillo. Nørgaard? Può giocare davanti alla difesa, ha caratteristiche per cui può far bene con noi. Gerson? E’ un calciatore che mi piace. La qualità serve, se dovesse arrivare un altro giovane di talento non potrebbe far altro che bene».

Quindi chiosa finale sulla stagione che verrà: «Astori ci ha lasciato compattezza ed entusiasmo, e vogliamo che ci conducano a qualcosa di importante» ha concluso l’allenatore della Fiorentina.