Fiorentina, ultima chance per risollevare la situazione. Qual è il piano di Pioli? - Calcio News 24

Bologna Fiorentina, ecco le chance della squadra viola. Il punto sulla situazione

La Fiorentina arriva al match contro il Bologna con il morale leggermente sollevato dai risultati recenti in coppa, ma con un campionato che continua a preoccupare. La squadra di Pioli, infatti, resta incastrata nei bassifondi della classifica, con soli 3 punti raccolti nelle prime 7 giornate. Il derby dell’Appennino di oggi pomeriggio alle 18 al Franchi diventa così una partita fondamentale: non solo per i tre punti, ma anche per dare una scossa al gruppo e invertire la rotta in campionato.

Il tecnico viola sa bene che una vittoria contro il Bologna rappresenterebbe un’iniezione di fiducia fondamentale. Finora, infatti, la Fiorentina ha mostrato grandi potenzialità in Europa, ma la trasposizione di questa mentalità sul campionato è ancora incompleta. La sfida contro i felsinei è quindi un banco di prova per capire se la squadra riesce a mantenere continuità e applicare gli schemi che hanno funzionato nelle competizioni internazionali.

La trasferta di Vienna, in particolare, ha regalato segnali incoraggianti: il turn over ha funzionato, le cosiddette seconde linee hanno dimostrato qualità e carattere, e la gestione della partita è stata praticamente perfetta. Nessun problema fisico, zero intoppi e vittoria centrata senza rischi: un copione ideale per prepararsi alla delicata settimana che attende la Fiorentina, con tre gare in pochi giorni tra campionato e coppa. Dopo Bologna, infatti, ci saranno Inter a San Siro e Lecce in casa, due sfide che potrebbero dire molto sul futuro del progetto viola.

In Europa, la Fiorentina sta viaggiando a ritmi elevati. In Conference League ha centrato un filotto di 4 vittorie su 4 partite, segnando 11 gol e subendone solo 2, dimostrando solidità difensiva e incisività in attacco. Tuttavia, trasportare questa mentalità in Serie A è la vera sfida per Pioli e i suoi giocatori: la differenza tra il rendimento europeo e quello domestico resta evidente.

Oggi al Franchi, quindi, la Fiorentina ha l’opportunità di dimostrare di poter affrontare il campionato con la stessa determinazione e concretezza vista in Europa. La posta in gioco è alta: tre punti che valgono più di una semplice vittoria, un’iniezione di fiducia e la possibilità di uscire dal fondo della classifica. Per la squadra viola, il derby contro il Bologna non è solo un match da vincere, ma una vera occasione per rilanciarsi, trovare continuità e dare forma a un campionato che finora ha mostrato più ombre che luci.

LEGGI ANCHE LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A