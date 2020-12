Milan, Pioli: «Scudetto? Juve e Inter favorite. Ibra è il nostro capogruppo»

Stefano Pioli si toglie di dosso il ruolo da favorito per lo Scudetto. Ecco le parole del tecnico del Milan anche su Ibrahimovic

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Ecco le sue parole.

RINASCITA MILAN – «Prepariamo partita dopo partita,ma non nel senso di vivere alla giornata e viene quel che viene: noi affrontiamo ogniincontro con la convinzione di poterlovincere».

MERCOLEDI’ LA JUVE – «Domenica saremo a Benevento: io mi concentro sulla prossima giornata».

SCUDETTO – «Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita. Così come l’Inter, che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla Juventus, ha speso parecchi soldi e non avrà impegni internazionali. Poi vedo bene Napoli e Roma, per non parlare dell’Atalanta che è andata a

vincere in casa del Liverpool».

MERCATO – «Non c’è un ruolo specifico da ricoprire. Se ci saranno occasioni, la proprietà si farà trovare pronta. Il Milan ragiona in questi termini: prende solo giocatori di grande livello o giovani che possano diventarlo».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è il capogruppo. È sempre dentro con gli atteggiamenti, con la testa, con i comportamenti. La sua presenza è importantissima anche da infortunato».

