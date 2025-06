Pioli nuovo CT dell’Italia? Arriva una clamorosa ipotesi in caso di esonero di Spalletti

Pioli nuovo CT dell’Italia? Arriva una clamorosa indiscrezione su quello che dovrebbe essere il futuro degli azzurri

L’Italia si trova ad affrontare un momento decisivo nel cammino verso i prossimi Mondiali. La pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, maturata con i gol di Sorloth, Nusa e Haaland, ha complicato in modo significativo la lotta per il primo posto nel girone di qualificazione. Ma il risultato ha avuto effetti anche fuori dal campo, alimentando il dibattito sul futuro della guida tecnica della Nazionale.

Il clima attorno agli Azzurri è teso e carico di incertezza. Dopo il ko, sono aumentate le pressioni su Luciano Spalletti, il commissario tecnico che, nonostante l’impegno e l’esperienza, sembra non essere riuscito a imprimere una svolta chiara al progetto azzurro. Le riflessioni sono in corso, e un primo snodo cruciale arriverà martedì 10 giugno, data in cui è previsto un faccia a faccia tra Spalletti e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, non sono in programma cambi immediati prima della prossima partita contro la Moldova, segnale che la Federazione vuole evitare reazioni impulsive. Tuttavia, il confronto tra allenatore e dirigenza sarà determinante per il futuro. Nel mezzo anche la possibilità che possa arrivare Stefano Pioli.