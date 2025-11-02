Pioli prima di Fiorentina Lecce: «Partita importante e complicata, serve lucidità. Dzeko ha esperienza e qualità. È una presenza in più in area di rigore»

Pioli prima di Fiorentina Lecce ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita, analizzando le scelte di formazione e l’approccio richiesto ai suoi giocatori

Intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima dell’inizio della sfida contro il Lecce, Stefano Pioli ha presentato l’impegno della sua Fiorentina, chiamata a una prova di maturità dopo un periodo difficile. Il tecnico viola ha sottolineato la necessità di mantenere equilibrio e concentrazione, evidenziando come la gara presenti diverse insidie.

SULLA PARTITA – «È una partita molto importante, l’abbiamo preparata con grande attenzione. Dobbiamo essere molto lucidi, capire che sarà una partita complicata, nervosa. Dobbiamo cercare negli episodi di essere migliori dei nostri avversari».

SULLE SCELTE DI FORMAZIONE – «Partita delicata, Dzeko ha esperienza e qualità. È una presenza in più in area di rigore. Penso possa essere giusto».

Pioli ha spiegato la scelta di affidarsi a Edin Dzeko accanto a Moise Kean, sottolineando il peso dell’esperienza del bosniaco in una gara che si preannuncia fisica e combattuta. L’assenza di Robin Gosens, sostituito dal giovane Fortini, rappresenta un’altra sfida da gestire per la formazione viola.

SULL’OBIETTIVO DELLA FIORENTINA – «Non è personale, ma quello di tutta la Fiorentina: vincere».

In chiusura, Pioli ha ribadito l’importanza della vittoria come obiettivo comune per rilanciare entusiasmo e fiducia, consapevole che un successo contro il Lecce potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione della Fiorentina.