Pioli al centro del mercato: prende corpo l’idea di un ritorno alla Fiorentina

Sempre più concreto il ritorno di Stefano Pioli in Serie A dopo la parentesi saudita: possibile un ritorno alla Fiorentina

Con l’inizio di giugno, Stefano Pioli si ritrova tra i nomi più caldi per le panchine di Serie A. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Milan – campione d’Italia nel 2021-22 – è seguito da Atalanta e Fiorentina. A Bergamo, dopo la fine del ciclo Gasperini, Pioli rappresenta una figura di esperienza per gestire l’ennesima stagione in Champions e dare continuità a un progetto ambizioso. Resta però da sciogliere il nodo del contratto con l’Al-Nassr (scadenza 2027), anche se la voglia di tornare in Italia potrebbe accelerare la risoluzione. La proprietà statunitense, insieme alla famiglia Percassi, sta valutando anche Thiago Motta e Raffaele Palladino, ma Pioli resta il nome in cima alla lista.

A Firenze, però, l’ipotesi Pioli prende ancora più corpo. Il legame con la città è forte, il gradimento della tifoseria evidente e la Conference League non rappresenta un ostacolo, anzi: la possibilità di lavorare in un ambiente che lo conosce e lo apprezza potrebbe risultare decisiva. Dopo l’improvviso addio di Palladino, il profilo dell’emiliano è tornato centrale anche per la sua capacità di gestire momenti di tensione, un aspetto utile in una piazza che ha chiuso la stagione tra critiche e incertezze. Non a caso la dirigenza valuta anche Marco Baroni, allenatore fiorentino e in uscita dalla Lazio, capace di equilibrio e solidità. Nel frattempo, resta da chiarire il futuro del direttore sportivo Daniele Pradé, sempre più in bilico. La Fiorentina vuole ripartire da basi solide e Pioli, per esperienza, stile e storia personale, è l’opzione che più di tutte offre stabilità e ambizione.