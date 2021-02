Pioli: «Scudetto? Quella parola la nominerò solo a maggio»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia: le dichiarazioni

SULLA PAROLA SCUDETTO – «La parola giusta per noi è lavorare per dare il massimo. Più i sogni sono grandi, più le delusioni sono importanti. Noi non dobbiamo sognare ma vivere la nostra realtà. noi siamo quelli che possiamo determinare le nostre fortune. La parola lì la nominate voi tante volte, io la nominerò solo a maggio»