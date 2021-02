Pioli si prepara a due mesi di fuoco, Milan quasi al completo

Milan: l’ora delle scelte è arrivata. Pioli finalmente può contare su tutta la rosa. A breve torneranno gli ultimi pezzi mancanti

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Pioli finalmente può contare su quasi tutto l’organico. Dopo Calhanoglu e Bennacer, infatti, sono pronti a tornare anche Kjaer, Tonali e Brahim Diaz (quest’ultimo tra due settimane).

Per il Milan, ma in modo particolare per il tecnico rossonero, è arrivata l’ora delle scelte, contando che da sabato inizieranno due mesi di fuoco: tra campionato ed Europa League, in mezzo gare di alta classe come la sfida all’Inter, alla Stella Rossa, alla Roma e al Napoli e qualora Ibrahimovic e compagni approdassero agli ottavi della competizione europea occorre tenere conto altre due sfide di ulteriore importanza. La squadra c’è, la panchina si allunga, il momento del Diavolo è arrivato.