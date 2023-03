Piqué fa il sold out: in 90.000 al Camp Nou per le final four della Kings League

90.000 spettatori al Camp Nou e un milioni collegati in streaming: si è chiusa con un successo la prima edizione della Kings League di Piqué

Continua senza intoppi il piano di Gerard Piqué di diventare l’Elon Musk del calcio mondiale. Ieri in un Camp Nou che ha registrato il sold out – 90.000 persone – si sono svolte le final four della Kings League, la lega di calcio a 7 creata dall’ex difensore del Barcellona.

Un milione le persone collegate in streaming e una parata di stelle all’evento: al Campo Nou erano presenti infatti Joan Laporta, David Villa oltre al Kun Aguero e a Iker Casillas, in qualità di presidenti di due delle 12 squadre che hanno partecipato alla prima edizione. In collegamento in streaming anche Neymar.