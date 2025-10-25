Piqué risponde ancora al Real Madrid: «Noi rubiamo? Ora basta! Adesso parlo io, e su Yamal...» - Calcio News 24

Piqué risponde alle accuse del Real Madrid e celebra Yamal: “A Madrid lo vorrebbero tutti”

L’ex difensore del Barcellona difende il club catalano dalle polemiche e parla del futuro del giovane talento blaugrana, simbolo della nuova generazione del Barça.

Gerard Piqué ha parlato nel giorno immediatamente precedente il big match tra Real Madrid e Barça, affrontando con franchezza alcune delle tensioni storiche tra i due club e soffermandosi anche sul talento emergente Lamine Yamal. L’ex difensore blaugrana, oggi presidente della Kings League, ha voluto chiarire il punto di vista del Barça sulle critiche rivolte al club da parte dei madrileni: «Ci dicono che rubiamo, ma noi rispondiamo che è una versione infondata».

Quando è stato chiesto a Piqué che cosa rappresenti Yamal per i blaugrana, la risposta è stata altrettanto netta: «Lamine è qualcosa di speciale. A Madrid sarebbero felici di averlo. Se viene criticato? È comprensibile: in un club come il Real le attese sono immense». Il riferimento è chiaro: Yamal è visto come un talento purissimo, capace di offrire visione di gioco e personalità in campo, e il Barça è ben consapevole che potrebbe non trattenere per sempre un ragazzo tanto promettente.

Piqué ha poi commentato la trasformazione complessiva del calcio moderno, ricordando che, ai suoi tempi, molti giocatori affrontavano le partite in condizioni ben diverse rispetto ad oggi: «Ho giocato con compagni che fumavano due sigarette prima della partita. Oggi, se non sei al massimo ogni giorno, non puoi competere. I giovani arrivano con un approccio diverso: curano ogni aspetto della preparazione».

La sua dichiarazione risuona come un mix di orgoglio e avvertimento: il Barça non indietreggia dinanzi alle accuse, ma aspira a costruire un futuro in cui giovani come Yamal possano essere protagonisti. Allo stesso tempo, Piqué suggerisce che la gestione del talento non è eterna: «Non sappiamo per quanto tempo potremo ancora godercelo», ha ammesso riguardo a Yamal, sottolineando la delicatezza del momento e l’importanza di gestire bene le prospettive del ragazzo.

In sintesi, Piqué ha voluto restituire dignità al modo di operare del Barça, riaffermando che l’accusa di “rubare” non rende giustizia a quanto costruito dal club catalano. E nel contempo ha acceso i riflettori sul futuro, incarnato da un Yamal che già oggi viene considerato una stella di domani e un potenziale oggetto del desiderio del Real Madrid.