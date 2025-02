Piqué sicuro: «Champions League? Spero che vinca a tutti i costi quella squadra. Sulla Nations League...»

Piquè si è espresso sul possibile cammino dell’Inter in Champions League: le dichiarazioni dell’ex difensore del Barcellona sulla scorsa europea

Gerard Piqué, intervistato a margine della prima giornata di Kings League disputata a Milano, ha parlato anche della prossima Champions League. Ecco le sue dichiarazioni.

LA PREVISIONE – «Spero che vinca il Barça. Credo che ha fatto un’ottima prima fase arrivando seconda dietro il Liverpool, vedremo se riusciremo a vincere quest’anno. Anche l’Inter è tra le favorite? “Ha fatto un’ottima prima fase, sta facendo molto bene. Vedremo se riuscirà ad andare lontano»

Nei mesi scorsi Piquè è tornato a parlare del suo addio al calcio, rievocando anche il momento del pareggio tra Barcellona e Inter di due anni fa: «Se non fosse stato per quella azione – ha confermato Piqué – non ci sarebbe stata la Kings League. Pur saltando non sarei arrivato su quel pallone, ma se non avessi fatto quel gesto con le mani la gente non avrebbe avuto da ridire».