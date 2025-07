Pirlo, nuova avventura per l'ex tecnico bianconero: allenerà quella squadra estera - UFFICIALE - Calcio News 24

Pirlo riparte dal Dubai United: nuova avventura sulla panchina. Arriva subito l’ufficialità da parte di quella squadra estera

Pirlo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. L’ex regista della Juventus e della Nazionale italiana è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico del Dubai United, squadra che milita nella terza divisione degli Emirati Arabi Uniti. Una scelta sorprendente, che conferma la volontà di Pirlo di mettersi in gioco in contesti nuovi e sfidanti.

Per Andrea Pirlo si tratta della seconda esperienza professionale all’estero dopo l’annata 2022/2023 sulla panchina del Karagümrük, club della Super Lig turca. Anche in quell’occasione, il campione del mondo 2006 aveva mostrato coraggio nel misurarsi con un campionato diverso, lontano dalle luci della Serie A.

Pirlo, dal successo con la Juve a un nuovo inizio negli Emirati

In Italia, Pirlo ha già vissuto un’esperienza significativa come allenatore della Juventus nella stagione 2020/2021. Alla guida dei bianconeri, l’ex centrocampista ha conquistato due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, arricchendo così un palmarès già glorioso da giocatore anche nella sua veste da tecnico.

Ora, la scelta di approdare al Dubai United rappresenta per Pirlo una sfida del tutto diversa, in un contesto calcistico in forte espansione ma ancora lontano dai grandi palcoscenici europei. Sarà un’opportunità per crescere ulteriormente come allenatore, portando la sua esperienza e il suo stile di gioco in un ambiente desideroso di imparare.

Un Pirlo internazionale, tra ambizione e sperimentazione

Il percorso di Pirlo dimostra un profilo professionale aperto, internazionale e non legato esclusivamente alla tradizione italiana. Dopo le esperienze con la Juventus e in Turchia, il nuovo incarico negli Emirati segna un’altra tappa interessante nel suo viaggio da allenatore. L’obiettivo? Creare valore, formare una squadra competitiva e magari sorprendere anche a livello internazionale.

Con il suo carisma e la sua visione tattica, Pirlo proverà a lasciare il segno anche nel calcio arabo, confermandosi un tecnico in continua evoluzione, pronto a nuove sfide ovunque nel mondo.