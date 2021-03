Pirlo: «Ci vorrà qualche giorno per cancellare la sconfitta. Sulla barriera di Ronaldo…»

Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto

ERRORI – «Abbiamo commesso 4 errori in due partite. È quando sbagli 4 volte negli ottavi di Champions è normale che tu possa uscire».

STAGIONE – «Se ne esce cancellando questa partita, ci vorrà qualche giorno. Dobbiamo concentrarci sul campionato affrontando ogni partita al meglio per provare a risalire la classifica».

BARRIERA DI RONALDO – «I giocatori che vanno in barriera li scegliamo noi, non era mai successo di girarsi. Forse non erano collegati dalla pericolosità del tiro e pensavano di non dover reagire. E’ stato fatto un errore e in Champions questo errore lo paghi. Non hanno capito l’importanza del tiro e si sono girati».