Pirlo polemico: «Se quel rigore lo avessero dato alla Juventus…»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli.

SCONFITTA – «Non abbiamo mai preso un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo avuto tante occasione, peccato. Siamo contenti della prestazione, peccato per il risultato».

RIGORE – «Non ci potrebbe essere nessun contatto in area. Volevo vedere se fosse successo a noi un rigore del genere. Ci sarebbero stati molti più casini e polemiche. Non so se ce l’avrebbero dato. Se c’è un trattamento diverso? Ma oggi gli episodi hanno determinato. Anche la doppia ammonizione non data a Di Lorenzo. Capita che alcuni episodi arbitrali siano interpretati in modo diverso quando c’è la Juve perché siamo sulla bocca di tutti».