A tutto Pirlo: «Prima di andare alla Juve ho avuto contatti con la Roma. Su Tonali…»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di RadioRadio di Juve, Milan e Nazionale. Queste le parole dell’ex centrocampista

Lunga intervista da parte di RadioRadio ad Andrea Pirlo. L’ex centrocampista di Juve e Milan ha toccato diversi argomenti caldi del nostro campionato. Le sue parole.

JUVE O MILAN – «Se mi sento più giocatore di una o dell’altra? Mi sento un giocatore dell’Italia, ho vinto con Juve e Milan ma vorrei che tutti mi ricordassero per la Nazionale. Sono un giocatore di tutti».

TONALI – «Mi rivedo in lui per come sta in campo, non ha paura di farsi dare la palla, di sbagliare».

ROMA – «Prima di andare alla Juventus ho avuto contatti con la Roma»