Juventus, Pirlo: «Inter, Scudetto meritato. Complimenti a Conte»

Andrea Pirlo ha parlato dopo la vittoria sull’Udinese: le sue dichiarazioni sulla gara e sullo Scudetto vinto dall’Inter di Antonio Conte

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Udinese. Le sue parole.

VITTORIA – «È arrivata questa vittoria con orgoglio e fatica. Era importante vincere per i risultati del pomeriggio. Ci siamo complicati la vita con l’ennesima disattenzione. Ma è arrivata una vittoria importante».

DIFFICOLTA’ – «C’è stanchezza mentale. Quando sei abituato a lottare per lo Scudetto e non per la Champions qualcosa cambia. Ora l’obiettivo è cambiato e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi, anche se sarà faticoso».

INTER – «Faccio i compimenti all’Inter e al Mister Conte. Hanno meritato. Noi dovremo cambiare per tornare ad essere campioni. È finito un ciclo dopo nove scudetti consecutivi e se ne apre un altro».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24