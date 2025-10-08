Pisa, attacco completamente in crisi: come risolvere la situazione in casa nerazzurra? - Calcio News 24

Pisa, attacco in crisi: pochi gol e tante difficoltà in zona offensiva

Nelle prime giornate del campionato, uno dei dati più preoccupanti riguarda la scarsa incisività offensiva del Pisa. La squadra allenata da Alberto Gilardino fatica tremendamente a trovare la via del gol, un problema che si sta consolidando e che rischia di compromettere il cammino in Serie A.

Il Pisa non solo segna poco, ma dimostra anche grandi difficoltà nell’ultimo passaggio e nella costruzione di azioni realmente pericolose. Se nelle sfide contro Napoli e Fiorentina i nerazzurri avevano mostrato qualche segnale positivo – con due gol al Maradona e due legni colpiti nel derby – la gara di Bologna ha evidenziato una preoccupante involuzione. Al Dall’Ara, infatti, la squadra è riuscita a tirare in porta solo due volte, senza mai centrare lo specchio, chiudendo la partita con zero gol all’attivo per la quarta volta in sei gare di campionato.

Estendendo l’analisi anche alla Coppa Italia, dove il Pisa ha affrontato Cesena e Torino, il dato diventa ancora più allarmante: sei partite concluse senza segnare nei 90 minuti. Solo l’Hellas Verona – prossimo avversario dei nerazzurri – ha fatto peggio in termini realizzativi, mentre Genoa e Parma condividono numeri simili.

A Bologna, l’unico lampo del Pisa è arrivato in avvio, con una bella verticalizzazione di Akinsanmiro per Nzola e un’occasione sciupata da Tramoni su un errore di Moro. Poi il vuoto. Il portiere rossoblù Skorupski ha vissuto un pomeriggio da spettatore.

Nzola, reduce da due stagioni in doppia cifra con lo Spezia, è chiamato a prendersi il reparto sulle spalle. Ha segnato solo su rigore contro il Napoli, mentre l’unico altro gol su azione porta la firma di Lorran, al debutto in Serie A. Per il resto, il Pisa ha “festeggiato” un’autorete di Hien contro l’Atalanta nell’1-1 di Bergamo.

Giocatori come Moreo e Tramoni, decisivi nella promozione, non hanno ancora lasciato il segno. Lo stesso Meister, nonostante le qualità fisiche, è apparso poco concreto sotto porta. L’episodio del gol annullato contro la Fiorentina resta l’unica vera occasione mancata.

La partenza di Lind non è stata colmata e, con gennaio ancora lontano, il Pisa dovrà trovare risorse offensive tra gli uomini a disposizione. La sfida con il Verona diventa già uno snodo cruciale per invertire la rotta.