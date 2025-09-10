Pisa, Calvin Stengs: «Voglio fare molto bene. Vi svelo cosa mi ha detto Gilardino» - Calcio News 24

Calvin Stengs si presenta al Pisa: «Pronto a dare il massimo»

Calvin Stengs, attaccante olandese classe 1998, è uno dei volti nuovi del Pisa e ha parlato nel corso del media-day organizzato dal club nerazzurro. Arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Feyenoord, Stengs ha già fatto il suo esordio con la maglia del Pisa, entrando nel finale della partita contro la Roma. In un’intervista a Sky Sport, il giocatore ha raccontato le sue prime impressioni e l’adattamento al nuovo ambiente.

«È davvero bello far parte di questo gruppo – ha detto Stengs –. Ho fatto solo una settimana e mezzo di allenamenti, ma va tutto bene. Sto cercando di adattarmi il più rapidamente possibile allo stile di gioco del Pisa. La prima impressione è molto positiva e spero di poterlo dimostrare anche in campo durante le partite. Contro la Roma abbiamo iniziato molto bene, anche se in alcuni momenti siamo calati un po’. Credo però che se rimaniamo concentrati e continuiamo a lavorare duro, possiamo fare grandi cose. Tutti stanno cercando di dare il massimo, e se proseguiamo così, i risultati positivi arriveranno.»

Il calciatore ha poi parlato dell’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, descrivendolo come una guida chiara e determinata: «Gilardino è davvero gentile, ma allo stesso tempo molto preciso su ciò che vuole da noi. Mi mostra tanti video per farmi capire cosa posso dare alla squadra e io cerco di fare del mio meglio per rispondere alle sue richieste. Spero di poter dimostrare il mio valore anche nelle prossime partite.»

Stengs ha anche raccontato di avere un idolo particolare: «Sì, il mio idolo è Ruud Gullit. Forse abbiamo anche lo stesso tipo di capelli! Gullit è stato uno dei giocatori olandesi più eccezionali a giocare in Serie A, quindi prenderlo come esempio è una grande cosa per me.»

Con queste parole, Calvin Stengs mostra subito grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco con la maglia del Pisa. Il club toscano punta molto sul suo talento per cercare di raggiungere obiettivi importanti nel corso della stagione. I tifosi già sperano che l’ex Feyenoord possa diventare un protagonista fondamentale nel cammino nerazzurro.