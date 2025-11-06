Cremonese, Nicola in conferenza stampa: «Vardy sta bene. Sulla partita contro il Pisa dico solo una cosa»

Cremonese, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa. Il match apre il lungo weekend di Serie A.

Giornata di vigilia in casa Cremonese. Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida.

VARDY – «Sta bene. Parliamo di un animale da partita e questo per noi è molto importante. Si sta comportando molto bene e in campo riesce ad infondere fiducia a tutta la squadra. Sono molto contento».

PISA – «Dobbiamo alzare il livello. Non siamo in una fase di campionato in cui i punti valgono doppio, ma abbiamo un vantaggio su di loro da mantenere. Noi vogliamo provare a casa i tre punti, poi vedremo».

INFORTUNATI – «Per alcuni elementi la sosta arriva al momento giusto, ma non parlerei assolutamente di emergenza. I ragazzi stanno facendo bene e sono molto contento del loro impegno quotidiano e spero che possano raccogliere i frutti durante le partite».