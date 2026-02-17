Pisa, dopo l’ennesima ‘vittoria morale’ contro la Fiorentina servono i tre punti: possibile un cambio tattico per Hiljemark?

Pisa, dopo l’ennesima vittoria solo morale con la Fiorentina servono punti veri: Hiljemark pensa al cambio tattico

“A Firenze per vincere”. Il Corriere dello Sport parte da qui per analizzare il momento del Pisa. Non è solo uno slogan da conferenza stampa, ma l’imperativo categorico che Oscar Hiljemark ha fissato nello spogliatoio nerazzurro fin dal fischio finale della gara contro il Milan. Dopo l’ennesima “vittoria morale” – bella prestazione, tante pacche sulle spalle, ma zero punti in cascina – il Pisa si affaccia al Derby dell’Arno con l’acqua alla gola. La squadra non vince da tre mesi e la sfida del Franchi assume i contorni drammatici dell’ultima spiaggia: tre punti significherebbero ossigeno puro per una classifica asfittica e una scarica di adrenalina vitale per l’ambiente; una sconfitta, al contrario, rischierebbe di suonare come una condanna anticipata nella corsa salvezza.

Mentre la Fiorentina dovrà spendere energie preziose giovedì in Conference League, Hiljemark ha una settimana piena per studiare la mossa a sorpresa. Si va verso un cambio di assetto tattico: addio al 3-4-3 per un più solido 3-5-2. L’idea è sfruttare la gamba di Iling sulla corsia mancina e la fisicità della coppia Durosinmi-Moreo in avanti, affidandosi agli inserimenti di Loyola e Akinsamiro per spaccare il centrocampo viola.



Tuttavia, c’è una grana pesante da risolvere tra i pali. Con Scuffet out per stiramento e il croato Semper in forte dubbio per un’infiammazione al ginocchio che lo tiene ai box da gennaio, la porta potrebbe essere affidata ancora all’esperto Nicolas. A 38 anni, il portiere brasiliano potrebbe essere chiamato agli straordinari nella gara più sentita dell’anno.



Una gara che sarà rovente in campo, ma “mozzata” sugli spalti. La Curva Nord del Pisa diserterà la trasferta per la questione della Tessera del Tifoso. Nel settore ospiti ci saranno solo i tesserati, sotto l’occhio vigile della Questura: la sfida è da “bollino rosso” per l’ordine pubblico dopo le tensioni e gli scontri sfiorati nella gara d’andata. Hiljemark lo sa: il tempo delle belle figure è finito, ora servono i punti. Anche, e soprattutto, a casa del nemico.