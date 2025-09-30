Pisa Fiorentina, bulloni contri i tifosi viola. Cosa è successo durante il derby toscano? - Calcio News 24

Pisa Fiorentina, tensione sugli spalti: lanci di bulloni contro i tifosi viola. La situazione attuale

La partita Pisa Fiorentina, disputata alla Cetilar Arena (ex Arena Garibaldi), è stata purtroppo segnata da episodi di violenza che nulla hanno a che vedere con lo sport. Quello che doveva essere un derby toscano carico di entusiasmo si è trasformato in una giornata da dimenticare, soprattutto per i tifosi della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Radio Sieve durante la trasmissione Amici Viola Live, sugli spalti si sarebbero verificati gravi episodi di aggressione da parte di una frangia del tifo pisano. Dal settore di casa sarebbero stati lanciati oggetti contundenti, tra cui veri e propri bulloni, contro i sostenitori viola presenti nel settore ospiti. Alcuni di questi oggetti sarebbero stati addirittura scagliati con delle fionde, presumibilmente portate da casa, rendendo il gesto ancora più pericoloso e premeditato.

Le testimonianze raccontano di momenti di panico, con alcuni bulloni che avrebbero colpito o sfiorato spettatori inermi, tra cui anche bambini. Scene inaccettabili per una gara di calcio, che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. I presenti erano lì solo per assistere a una partita, ma si sono ritrovati coinvolti in un clima di tensione e pericolo assolutamente intollerabile.

Il match Pisa Fiorentina era già stato segnato da momenti di caos all’esterno dello stadio, con scontri tra le due tifoserie prima del fischio d’inizio. Poi è arrivato un pareggio in campo che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi viola. Ma la vera macchia su questa giornata è stata l’aggressione avvenuta sugli spalti.

Ora resta da capire se le autorità competenti apriranno un’indagine per individuare i responsabili di questi atti violenti. Le immagini e i video circolati online potrebbero essere utili per risalire a chi ha messo a rischio l’incolumità del pubblico. La speranza è che si arrivi a provvedimenti esemplari per evitare che episodi simili si ripetano in futuro.

La partita Pisa Fiorentina, che avrebbe dovuto celebrare il calcio toscano, si è trasformata in un triste esempio di inciviltà. Un segnale preoccupante che deve spingere club, istituzioni e forze dell’ordine a intervenire con fermezza per proteggere il vero spirito dello sport.