Pisa Fiorentina, tensione tra le due tifoserie. Fermati molti ultras viola: ecco perché - Calcio News 24

Pisa Fiorentina: tensione alle stelle, ultras viola fermati dalla polizia. La situazione

Alta tensione in città in vista del derby tra Pisa e Fiorentina, una sfida che va ben oltre il campo da gioco e che ha scatenato momenti di forte preoccupazione nelle ore precedenti al fischio d’inizio. La partita Pisa Fiorentina, attesissima da entrambe le tifoserie, ha richiesto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Secondo “Il Tirreno” situazione è degenerata già nella mattinata di domenica 28 settembre, quando circa un centinaio di ultras della Fiorentina ha raggiunto Pisa, posizionandosi nella zona del mercato di via Paparelli, non lontano dallo stadio. I tifosi viola, molti dei quali armati di bastoni e mazze, hanno intonato cori provocatori contro i rivali nerazzurri, facendo esplodere petardi e mostrando uno striscione polemico contro il caro biglietti nei settori popolari.

La situazione stava per degenerare quando, secondo una prima ricostruzione riportata da Il Tirreno, i due gruppi di tifosi si sono avvicinati pericolosamente nella zona compresa tra via Carducci e via Leopardi, a pochi passi dalla piazza del mercato. Il rischio di scontri diretti era altissimo, ma l’intervento tempestivo della polizia ha impedito il contatto fisico tra le due tifoserie, contenendo la tensione in una zona già sotto osservazione speciale.

Anche l’area de La Fontina, alle porte della città, è stata interessata da momenti di forte allarme. In tutta la città, infatti, il dispositivo di sicurezza predisposto per il derby Pisa Fiorentina è stato attivato fin dalle prime ore del mattino, con controlli, perquisizioni e blocchi stradali volti a prevenire incidenti.

Il match Pisa Fiorentina, valido per la stagione in corso, non è solo una sfida calcistica ma anche un evento ad alto rischio per l’ordine pubblico. Le autorità hanno invitato i tifosi a mantenere la calma e a vivere l’evento con spirito sportivo, ma le premesse hanno purtroppo mostrato il contrario.

Con la città blindata, resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per evitare nuovi episodi violenti prima e dopo la partita. Il derby Pisa Fiorentina, da sempre sentito, si conferma tra i più delicati del panorama calcistico toscano.