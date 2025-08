Pisa, Gilardino: «Possiamo fare bene. Contro il Leverkusen sono soddisfatto di quella cosa» - Calcio News 24

Pisa, Gilardino soddisfatto dopo il test col Bayer: «Siamo sulla strada giusta»

Dalla prestigiosa cornice della BayArena di Leverkusen, l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha analizzato con lucidità e realismo il primo test internazionale della sua squadra, che si è chiuso con una sconfitta contro il Bayer. Nonostante il risultato negativo, il tecnico nerazzurro ha tratto spunti incoraggianti da una sfida utile per valutare la crescita del gruppo in questa fase iniziale della preparazione.

«Abbiamo affrontato una squadra fortissima, con ritmi e qualità da top club europeo – ha dichiarato Gilardino –. Nei primi minuti siamo andati in difficoltà e abbiamo subito un po’ troppo nel primo tempo. Però nella ripresa, anche grazie alla superiorità numerica, la squadra ha reagito bene e mi è piaciuta molto. Il Pisa è in costruzione, ci vorrà del tempo per trovare i giusti equilibri, ma la reazione che ho visto in un contesto così complicato è sicuramente un segnale positivo».

Per Gilardino, l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori è un elemento chiave su cui costruire il futuro del Pisa: «Anche se in superiorità numerica, abbiamo tenuto il campo con personalità. Nella prima frazione siamo stati troppo timidi, forse condizionati dal rispetto per l’avversario. Ma nella seconda parte abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, con l’intensità e il coraggio giusti».

Il tecnico ha voluto poi sottolineare alcune prestazioni individuali che lo hanno colpito: «Sono contento dell’ingresso di Moreo, ha dimostrato intelligenza tattica e si è messo subito a disposizione. Anche Aebischer, nonostante sia appena arrivato, si è integrato bene nei meccanismi della squadra. Sono entrambi professionisti seri, e il loro contributo sarà prezioso nel percorso che stiamo costruendo».

Questo primo test contro una squadra di livello come il Bayer Leverkusen ha rappresentato per Gilardino e per tutto il Pisa un’opportunità importante per misurarsi con il calcio internazionale. Il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni raccolte, in un precampionato che ha ancora molti step da affrontare.

Con l’avvio della stagione alle porte, il tecnico ex Genoa e Fiorentina sa di avere ancora del lavoro da fare, ma la direzione intrapresa sembra quella giusta: «La strada è lunga, ma se continueremo con questo spirito, il Pisa potrà dire la sua».