Pisa, Gilardino sicuro: «Gara importante per la salvezza. Io ho chiesto ai ragazzi una cosa»

Pisa, Gilardino chiede più concretezza per trasformare le buone prestazioni in vittorie

Il Pisa continua a lavorare per invertire la rotta e raccogliere i frutti delle prestazioni positive mostrate nelle ultime giornate di Serie A. Dopo una sconfitta che ha lasciato qualche rammarico, l’allenatore Alberto Gilardino ha ribadito la necessità di maggiore concretezza da parte della sua squadra, affinché gli sforzi profusi in campo si traducano finalmente in risultati utili.

Intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia di una gara di campionato, Gilardino ha evidenziato come il gruppo abbia dimostrato grande atteggiamento e spirito di sacrificio, elementi che però non sono sempre stati accompagnati dalla necessaria incisività sotto porta. «Siamo reduci da una sconfitta che ci ha lasciato qualcosa — ha detto il tecnico — in questi mesi abbiamo fatto delle ottime prestazioni e spesso non sono arrivati i risultati sperati. Sotto il profilo dell’atteggiamento non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi».

Il tecnico del Pisa ha inoltre richiamato l’attenzione sulla solidità difensiva e sull’equilibrio tattico, aspetti che hanno contraddistinto le gare dei nerazzurri, soprattutto in trasferta, dove la squadra ha spesso mostrato buon ordine e capacità di soffrire senza rinunciare alla costruzione del gioco.

Gilardino ha sottolineato l’importanza di mantenere l’equilibrio e l’attenzione durante tutte le fasi della partita, confidando che presto la squadra potrà ottenere quella continuità di risultati che finora è mancata. Il tecnico ha espressamente invitato i suoi a non perdere fiducia, perché, a suo avviso, con una maggiore concretezza sotto porta le ottime gare disputate potrebbero finalmente portare le vittorie che il Pisa merita.

Nel prossimo turno di Serie A, la squadra toscana cercherà di confermare i progressi visti in campo e di scalare la classifica, grazie anche all’atteggiamento competitivo mostrato nelle ultime uscite.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO