 Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole
Pisa News

Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole: «Contro la Lazio servirà una gara perfetta. Rocchi? Facciamo letteratura arbitrale. Serve concretezza, ma confido nei miei giocatori»

Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole in vista del match di domani, giovedì 30 ottobre, valido per la 9a giornata di Serie A

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico, Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e rispondendo alle domande sulle ultime polemiche arbitrali seguite alla partita contro il Milan.

SULLO STATO DELLA SQUADRA – «Gli assenti sono Lusuardi, Stengs ed Esteves, oltre a Raul Albiol per un problema alla mano. Resta da valutare per Torino. Speriamo di recuperarlo. Una assenza pesante assieme a quella di Mateus perché sono due centrali. La squadra ha fatto un’ottima settimana di lavoro con grande entusiasmo, grande volontà. Vogliamo arrivare alla partita di domani sera facendo una grande gara come a Milano. Serve la concretezza di fare una gara importante contro una Lazio forte in tutti i reparti, allenata da un grande maestro, uno degli allenatori che esprime meglio il calcio in Italia, non solo da quest’anno. E’ un allenatore molto preparato ed è difficile da incontrare, ma confido molto nelle qualità e nelle capacità dei miei giocatori. C’è il desiderio di rimanere uniti, questo è un aspetto determinante perché più rimaniamo uniti più possiamo determinare».

SULLE POLEMICHE ARBITRALI – «Mi è dispiaciuto leggere che io avrei ironizzato sui gol del Milan. Non era ironia la mia, ma realtà. Ci ha fatto piacere apprendere dal designatore Rocchi che il primo gol del Milan dovesse essere fuorigioco e che nelle prossime partite questi episodi saranno sanzionati. Siamo un po’ le cavie di questo inizio di stagione, facciamo letteratura arbitrale. Ci sono stati tanti episodi, ma noi dobbiamo pensare al campo, senza crearci alibi».

