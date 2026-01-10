Pisa, si apre una nuova pista per l’attacco: primi contatti con il Feyenoord per Tengstedt, i dettagli

Pisa, si apre una nuova pista per l’attacco: primi contatti con il Feyenoord per Tengstedt, valutazioni in corso

Il Pisa sta valutando la possibilità di riportare Casper Tengstedt in Italia. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti con il Feyenoord per l’attaccante danese, che in passato ha vestito anche la maglia dell’Hellas Verona. Il club nerazzurro sta monitorando la situazione per capire i margini di una possibile operazione.

Tengstedt, classe 2000, ha collezionato due gol tra Eredivisie ed Europa League in questa prima parte di stagione con il Feyenoord. Arrivato soltanto sei mesi fa dal Rosenborg, potrebbe già lasciare l’Olanda per trovare maggiore spazio altrove, aprendo così alla possibilità di un ritorno nel campionato italiano.

Dopo aver definito l’arrivo di Durosinmi, il Pisa è alla ricerca di un ulteriore rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Alberto Gilardino in vista della seconda parte di stagione. Tengstedt rappresenta una delle opzioni più concrete, come riportato da Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

