Pisa, Hiljemark si presenta: «Una grande occasione essere qui in un gran club. Voglio fare un gran lavoro»

Pisa, Hiljemark si presenta come nuovo tecnico: «Una grande occasione essere qui in un gran club». Le sue dichiarazioni

Dopo l’esonero di Alberto Gilardino, il Pisa ha annunciato ufficialmente il nuovo tecnico: Oscar Hiljemark. L’ex centrocampista di Genoa e Palermo approda in Toscana dopo l’esperienza all’Elfsborg, formazione protagonista nella massima serie svedese.

Nella giornata di oggi,il club nerazzurro ha diffuso una breve intervista con le prime dichiarazioni del nuovo allenatore, segnando così l’inizio della sua avventura sulla panchina pisana.

PAROLE – «È una grande occasione essere qui in un gran club. Voglio fare un gran lavoro insieme e cercare di arrivare alla salvezza insieme. Ho iniziato il mio percorso da allenatore come assistente, all’età di 28 anni. Negli ultimi 2-3 anni con il mio staff abbiamo fatto un gran lavoro in Svezia e ora siamo qua»

GIOCO – «Voglio fare un lavoro tutti insieme, voglio grande verticalità con l’attacco dello spazio da parte degli attaccanti. Voglio anche una buona fase difensiva, è molto importante»

SALVEZZA – «È una situazione delicata ma è anche una grande possibilità di fare un gran lavoro tutti insieme. La squadra ha tanti giocatori con grandi qualità. Bisogna lavorare e il nostro lavoro inizia oggi»

