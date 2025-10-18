Pisa Verona LIVE: sintesi, cronaca, moviola e tabellino

Ultime Notizie
Pisa-Verona 0-0: Un punto a testa che muove la classifica
All’Arena Garibaldi il match valido per la 7ª giornata di Serie A Pisa Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Verona, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
90’+5′ – Due ammoniti in rapida successione
Cartellino giallo per Tramoni e, subito dopo, per Unai Núñez. Sale la tensione nei secondi finali.
90’+4′ – OCCASIONE VERONA!
Squadre lunghissime in campo: Gagliardini trova Frese sulla sinistra, che calcia di prima intenzione. Il diagonale sfiora il palo alla destra di Semper.
90’+2′ – Il Pisa ci prova con le ultime energie
Spinti dal pubblico, i nerazzurri cercano il colpo finale, ma mancano lucidità e precisione.
90′ – Concessi cinque minuti di recupero
89′ – Mischia in area, ci prova Caracciolo
Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore ci prova, ma la difesa del Verona libera.
88′ – Ammonito Frese
Subito dopo, Unai Núñez tenta il tiro da fuori area: blocca Semper in due tempi.
87′ – Giallo anche per Canestrelli
86′ – Cambio Verona: Yellu per Serdar
84′ – Rischio enorme per Albiol
Pressato da Belghali, lo spagnolo riesce in extremis a deviare in corner.
82′ – Gagliardini ispira, ma Akinsanmiro si infrange sul muro gialloblù
81′ – Mosquera ci prova dal fondo, Albiol respinge
79′ – Ultimo cambio Pisa: Tramoni prende il posto di Moreo
77′ – Ammonito Piccinini
75′ – Verona più pericoloso, Pisa bloccato
72′ – Montipò stende involontariamente Frese in uscita, gioco fermo
68′ – Belghali colpisce al volo, deviazione in angolo di Bonfanti
67′ – Cambi nel Verona: entrano Mosquera e Sarr, escono Giovane e Orban
66′ – Tre sostituzioni nel Pisa: Cuadrado, Bonfanti e Piccinini per Léris, Angori e Marin
65′ – Giallo per Akinsanmiro
64′ – Verona più aggressivo, Pisa pressa alto
61′ – Doppio cambio Verona: Akpa Akpro e Belghali in campo
58′ – NZOLA! Azione di forza, ma il suo sinistro non inquadra la porta
55′ – INCREDIBILE ERRORE DI ORBAN!
Aebischer sbaglia tutto con un retropassaggio di testa: Orban si ritrova solo davanti a Semper, ma spara alto.
54′ – Giovane ci prova, Canestrelli lo mura
52′ – Verticalizzazione di Caracciolo per Moreo, Montipò anticipa
50′ – Nzola cerca lo scatto, Montipò chiude in uscita
46′ – SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo
45’+1 – Termina il primo tempo
30′ Poco da segnalare fino ad ora. A vincere è la paura di non perdere.
15′ Primo quarto d’ora con il Pisa che prova a fare la partita, ma nessuno dei portieri viene impegnato realmente.
1′ Calcio d’inizio – Si comincia all’Arena Garibaldi
