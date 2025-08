Cagliari, Pisacane carica la squadra: «Onorato di essere il mister. Il nostro obiettivo sarà...» - Calcio News 24

Cagliari, Pisacane si presenta: «Orgoglio e responsabilità. Daremo tutto per questi colori»

Il Cagliari ha ufficialmente presentato la rosa e lo staff tecnico per la stagione 2025/2026 in una suggestiva cornice storica: le rovine di Tharros, a Cabras, in provincia di Oristano. Un evento carico di significato e simbolismo, pensato per sancire l’inizio di un nuovo ciclo calcistico, con al centro l’identità del territorio e l’ambizione sportiva del club rossoblù.

Protagonista indiscusso della serata è stato Fabio Pisacane, nuovo allenatore del Cagliari, che ha preso la parola davanti a tifosi, stampa e istituzioni, delineando le linee guida del suo progetto tecnico. Le sue parole sono state intrise di passione, determinazione e attaccamento alla maglia.

«Per me essere l’allenatore del Cagliari è un orgoglio immenso – ha esordito Pisacane – ma anche una grande responsabilità. Lavoreremo duramente, con disciplina e spirito di sacrificio. Ogni giorno sarà una battaglia per onorare questi colori. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che sappia emozionare il popolo rossoblù».

Il tecnico ha poi raccontato com’è arrivata la sua nomina: «Mi trovavo in America con i ragazzi durante una tournée, sapevo di essere tra i candidati, ma la concorrenza era agguerrita. Alla fine, la chiamata è arrivata e l’ho accolta con entusiasmo. Oggi avverto una bella spensieratezza, unita a quella “insana coscienza” che deve spingere anche i tifosi a starci vicino, ad applaudirci, anche nei momenti più difficili».

Pisacane ha anche sottolineato il forte legame con la città e la società Cagliari: «Ho un rapporto speciale con questa terra, ma il rispetto sul campo ce lo guadagneremo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Nulla sarà dato per scontato. Dobbiamo meritarci ogni applauso, ogni incoraggiamento».

Il nuovo corso del Cagliari inizia quindi sotto il segno della determinazione e dell’appartenenza. La dirigenza ha voluto dare fiducia a un uomo che conosce profondamente l’ambiente, avendolo vissuto sia da giocatore che da collaboratore tecnico. Con Pisacane al timone, la squadra sarda si prepara a vivere una stagione ricca di sfide, con l’obiettivo di consolidarsi nel massimo campionato e continuare a costruire un’identità forte, in campo e fuori.

Il Cagliari scommette su passione, lavoro e cuore: una nuova avventura ha ufficialmente inizio.