Pisacane a Dazn: «Amarezza e rammarico, risultato pesante. Partita che ci farà crescere»

Pisacane a Dazn: «Amarezza e rammarico, risultato pesante. Partita che ci farà crescere». Le sue parole dopo Genoa Cagliari

Al termine di Genoa Cagliari, il tecnico dei sardi, Vincenzo Pisacane, ha commentato così la sconfitta rimediata in campionato ai microfoni di Dazn.

PAROLE«Più che rammarico per i primi minuti, c’è rammarico perché nella totalità della gara abbiamo tirato molto. È la seconda trasferta dove comunque tiriamo tantissimo, peccato che oggi non siamo riusciti a essere cinici come siamo stati anche a Cremona, con le dovute proporzioni. Per cui è questa l’amarezza e il rammarico. È normale che il risultato è pesante, la responsabilità è nostra, a essere cinici come siamo stati anche a Cremona, con le dovute proporzioni. Per cui è questa l’amarezza e il rammarico. È normale che il risultato è pesante, la responsabilità è nostra, però penso che per quello che abbiamo visto in campo e per i numeri che ci ha dato la gara mi sembra un risultato un po’ bugiardo. Però ripeto, fa parte del percorso, sono ragazzi che anche questa sera hanno dato tutto. Poi è normale che potevamo fare il pareggio, non l’abbiamo fatto, e il 2-0 è stata una conseguenza del mancato pareggio. Per cui analizzeremo questa sconfitta e questa sarà sicuramente una partita che ci farà crescere».

