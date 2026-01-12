De Rossi dopo Genoa Cagliari: «Non doveva finire 3-0 per quanto visto, vi svelo cosa ho detto alla squadra»

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi contro il Cagliari in campionato

Dopo la vittoria sul Cagliari, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha analizzato la prestazione a DAZN. L’allenatore del Grifone ha ammesso le difficoltà tecniche e la tensione, elogiando però la capacità di soffrire del gruppo. Decisive le parate del portiere Nicola Leali e la scelta di verticalizzare per chiudere il match.

PARTITA – «La partita non è stata una grande prestazione. Secondo me le grandi prestazioni durano 90 minuti, tieni il pallino del gioco e soprattutto sbagliato noi nei controlli, nei fondamentali tecnici nel primo tempo. Però la squadra ha tenuto botta. Ci sono momenti in cui non riesci a giocare, momenti in cui le cose non vanno, momenti in cui anche il peso della partita, dei tre punti contro una diretta concorrente, magari ti bloccano un po’ le gambe. Io penso che in quei momenti devi essere capace di essere sporco, di essere coperto, e nel primo tempo ci siamo riusciti. Nel secondo tempo c’è stata solo quella occasione e poi fatto meglio».

REAZIONE – «Ma per la seconda volta, come dopo il Pisa, partiamo bene, ho visto 15-20 minuti fatti bene, facciamo gol e abbassiamo il livello, iniziamo a fare degli errori stupidi. Quindi lì devi prendere una decisione. Gli ho detto soltanto di giocare più in verticale, di giocare sempre alle spalle dei difensori perché mi sembrava una giornata nella quale le cose non succedevano. Ho detto intanto andiamo a mettere la palla nella loro metà campo. Poi c’è stato il gol del 2-0 che magari ci ha rasserenato, fermo restando che poi Nicola Leali in un paio di occasioni ci ha salvato. Non è una partita che doveva finire 3-0 per quello che si è visto in campo, poi alla fine abbiamo sigillato la partita e abbiamo avuto anche tante occasioni».