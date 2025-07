Pisacane, il nuovo Cagliari prende forma: identità, intensità e fiducia nei giovani

Prende forma il Cagliari di Pisacane: identità chiara, tanta intensità in campo e linea verde in rosa e sul mercato; ecco le sue linee guida

«Non sono il nuovo Guardiola, ma voglio che il mio Cagliari abbia una propria identità». Fabio Pisacane si è presentato così a tifosi e dirigenza dei sardi, senza proclami ma con idee chiare. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’ex difensore ha ereditato la panchina dei sardi con l’obiettivo di costruire un gruppo compatto e riconoscibile, pur tra le difficoltà fisiologiche di un inizio nuovo e impegnativo. Dopo l’ottimo lavoro svolto con la Primavera – vincitrice della Coppa Italia – ora tocca ai “grandi”.

Il Cagliari del futuro parte da tre concetti: aggressività, attacco alla profondità e compattezza tra i reparti. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2, anche se in ritiro a Ponte di Legno si è testato anche il 3-5-2. Pisacane, come molti tecnici della nuova generazione, non ama soffermarsi sui numeri, preferendo parlare di “principi di gioco”. La sua comunicazione è diretta, essenziale. In campo poche parole, ma chiare, e fuori dialogo continuo, soprattutto con i giovani e gli ex compagni presenti nello spogliatoio.

Il progetto richiederà tempo, come lui stesso ha chiesto a staff, squadra e ambiente. Il percorso è ambizioso, ma sostenuto da una struttura tecnica solida. Al suo fianco ci sono profili di esperienza internazionale come Giacomo Murelli, storico vice in piazze importanti (Milan, Inter, Lazio, Fiorentina), e Alberto Gallego Lancuentra, ex Ibiza e Recreativo Huelva, dove ha centrato due promozioni.

Il rapporto umano è centrale: Pisacane si confronta quotidianamente con i suoi giocatori, spesso intrattenendosi a lungo dopo gli allenamenti. Tra i dialoghi più significativi, quello con Roberto Piccoli, punta classe 2001 riscattata dall’Atalanta. L’attaccante ha mercato e il Cagliari valuta il suo cartellino 30 milioni, cifra elevata per la Serie A ma possibile in Premier League, con il West Ham molto interessato.

Intanto il club continua a rinforzarsi: ieri è sbarcato in città Luca Mazzitelli, centrocampista in arrivo dal Como, nuovo tassello nel puzzle rossoblù di Pisacane.