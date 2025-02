Pisilli entusiasta: «Rinnovo? Per me è un sogno farlo con questa maglia. Stasera dobbiamo essere bravi a...» - Calcio News 24

Pisilli, il giocatore della Roma ha voluto rilasciare queste dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Monza.

LE PAROLE – «È il coronamento di un sogno, anche se la parte più importante rimane sempre il campo e devo continuare a dimostrare tante cose. Non l’ho ancora festeggiato perché oggi c’è la partita, vediamo come va e poi magari penseremo a festeggiare. Dobbiamo essere bravi a guardare partita dopo partita, come abbiamo fatto in questi due mesi. Ci siamo tirati fuori da una situazione molto complicata, adesso siamo più avanti in classifica e, continuando così, possiamo raggiungere obiettivi importanti».