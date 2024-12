Pisilli ricorda De Rossi: «Speciale per me. Ranieri? La sua carriera dice tutto. Al mio primo goal in Serie A...»

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio. Ecco le dichiarazioni

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Cronache di Spogliatoio.

PAROLE – «Al mio primo gol in carriera ho pianto, non sono riuscito a trattenere le lacrime. Studio Scienze della Comunicazione, ho appena iniziato il secondo anno. Mi piacerebbe fare video che raccontano il calcio o magari anche l’inviato. Davanti alle telecamere sono ancora un po’ in difficoltà, mi emoziono. Sono le prime volte. De Rossi? Per me era speciale, mi ha dato la possibilità di giocare. La prima partita da titolare in Serie A e di dimostrare quello che potrebbe essere il mio valore. Nonostante giocassi poco, ad ogni allenamento mi faceva tantissimi discorsi: lì mi arrivava la sua stima nei miei confronti e quello vale più di 1.000 altre cose. Ha riportato entusiasmo e molta serenità. Ha una carriera alle spalle che parla per lui, eppure si spende come fosse il suo primo progetto».