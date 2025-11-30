Milan Lazio, Pistocchi senza freni sui social!

Milan Lazio, le parole di Pistocchi fanno il giro del web. Sentite cosa ha detto il giornalista

Il confronto Milan Lazio disputato a San Siro ha lasciato più ombre che luci, almeno secondo l’analisi del giornalista Maurizio Pistocchi. Attraverso un lungo commento pubblicato sul suo profilo X, il noto opinionista ha descritto una partita poco entusiasmante, caratterizzata da numerosi errori tecnici e da un ritmo complessivamente sotto le aspettative. Pistocchi ha parlato apertamente di un “brutto Milan Lazio”, sottolineando come, per larghi tratti, il match non abbia offerto spunti di particolare qualità.

Tra i pochi protagonisti positivi, Pistocchi ha evidenziato la prestazione di Mike Maignan, definito “decisivo”, soprattutto nell’intervento su Gila che ha evitato un gol potenzialmente pesante. Anche il gol di Rafael Leão, una delle rare fiammate di talento dell’incontro, è stato citato come uno dei momenti più significativi del Milan Lazio. Per il resto, però, il giornalista ha percepito un match povero di contenuti tecnici e di emozioni, tanto da decidere di lasciare lo stadio all’87’, perdendosi così il finale concitato.

La parte più critica del suo intervento è stata però riservata alla direzione arbitrale. Pistocchi ha giudicato tutto sommato discreta la prova del giovane Collu fino all’episodio incriminato. Richiamato al VAR da Di Paolo per una OFR, l’arbitro ha valutato falloso un presunto contatto tra Marusic e un avversario, decisione che Pistocchi ha definito priva di fondamento. Secondo lui si trattava di una semplice trattenuta reciproca, non sufficiente per giustificare la scelta. Inoltre, il giornalista ha spiegato che non sarebbe stato necessario ricorrere a un fallo inesistente per “coprire” la mancata concessione del rigore per il tocco di mano di Pavlovic: il difensore rossonero era di spalle, senza percezione dell’azione, e il tiro di Romagnoli proveniva da distanza ravvicinata.

Pistocchi ha concluso definendo l’intero episodio una “brutta figura”, aggiungendo così un ulteriore elemento di discussione a un già complesso Milan Lazio.

