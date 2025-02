Pistocchi contro Abisso: «Una garanzia negli errori arbitrali! Guardate cosa ha fatto durante Parma Bologna» - Calcio News 24

Pistocchi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Parma Bologna dopo gli errori assai evidenti di Abisso ai danni della squadra rossoblu

Maurizio Pistocchi, sul suo profilo X, ha voluto analizzare la situazione su Parma Bologna dopo le polemiche accese da Abisso in alcuni episodi arbitrali.

COMMENTO – «Concede senza esitazione un rigore molto discutibile – mani di Beukema su tocco di Bonny da distanza ravvicinata (pallone inaspettato? ) non sanziona con il secondo giallo il fallo da tergo di Cancellieri, non vede una spinta di Almqvist su Orsolini in piena area di rigore Abisso, un nome una garanzia».