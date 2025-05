Pistocchi contro la Juve: «Scudetto del 5 maggio falsato! Ecco cosa mi ha raccontato Zaccheroni su Lazio Inter»

Maurizio Pistocchi, noto giornalista ed opinionista, vuole lanciare le polemiche sullo scudetto del 2002 perso dall’Inter nel duello contro la Juve. Tutti i dettagli

Maurizio Pistocchi, tramite i suoi social, ha parlato dello scudetto del 5 maggio 2002 perso dall’Inter nel duello contro la Juve in Serie A.

SCONFITTA CONTRO LA LAZIO – «Alberto Zaccheroni, che il maggio 2002 era seduto sulla panchina della Lazio, mi ha più volte raccontato il pre-partita di quel Lazio-Inter, con tutti i giocatori interisti sotto la curva dei loro tifosi, come se la partita fosse già stata giocata, e vinta, e con Cuper assente, quasi in disparte».

POBORSKY – «In settimana, tutte le radio laziali avevano invitato la squadra a non impegnarsi, per non favorire la Roma, e nel tam tam della tifoseria c’era un tacito invito a lasciare la partita all’Inter. Successe un fatto strano: all’annuncio dello speaker con la formazione laziale, la Curva fischiò il nome di Poborsky: il calciatore ceco ci rimase malissimo e disse a Zac “Adesso gli faccio vedere io”».

SCUDETTO FALSATO – «L’Inter, che era andata in vantaggio grazie ad una papera di Peruzzi, perse sul campo partita e Scudetto, Poborsky fece 2 gol. Ma in quelle ultime 5 giornate di campionato, nel silenzio dei media, erano successe tante cose, che nessuno aveva avuto il coraggio di evidenziare. Ma dalla denuncia fortissima che Sacchi fece quella sera stessa nello studio di Controcampo si capisce molto bene quello che in tanti sapevano e che tutti gli sportivi scoprirono 4 anni dopo con Calciopoli».