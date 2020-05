Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere al Barcellona. Il Spagna spingono per la chiusura e vedono il centrocampista vicino ai blaugrana

A fine stagione Miralem Pjanic potrebbe salutare la Juve per accasarsi al Barcellona. Non sembra aver dubbi Mundo Deportivo, che in questo martedì 12 maggio titola in prima pagina: «Le chiavi di Pjanic».

Il quotidiano sportivo esalta le qualità tecnico-tattiche del bosniaco scrivendo: «È un giocatore versatile, con forza e prestanza fisica». Aggiunge poi: «La Juve pensa ad Arthur, Semedo e Todibo per chiudere l’operazione».

Come spiega inoltre Tuttosport, il discorso tra i due club potrebbe non ridursi solamente ad un’operazione con Arthur, Semedo e Todibo. Infatti, potrebbero essere inseriti anche De Sciglio e Rugani.